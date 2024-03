03 Mar 2024 - 10:58 - Yaşam

Sakatatın her türlüsünü gördük ama bu başka! Yok satan bu sakatatı siz yer miydiniz?

Sakatatın her türlüsünü seven milletimiz bu defa koyun kulağına rağbet gösteriyor. Sakatatın başkenti Adana’da koyun kulağına her geçen gün rağbet artıyor. Kilosu 50 liraya satılan kulak, kelle paça çorbasının içerisinde veya isteyen müşterilere özel olarak pişirilerek servis ediliyor.