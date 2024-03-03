3 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık.
3 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Atalan Eczanesi – Battalgazi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya
24 saat açık
Aydın Eczanesi – Battalgazi
Hastane Caddesi, Müjde Hastanesi Karşısı, No:11
24 saat açık
Ahsen Eczanesi – Battalgazi
Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı
24 saat açık
Özge Eczanesi – Yeşilyurt
Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, No:12/D, Sıtmapınarı Halk Sağlığı Karşısı
24 saat açık
Taşdemir Eczanesi – Yeşilyurt
Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.