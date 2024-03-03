- Sağlık

3 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık.

3 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık.

3 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Atalan Eczanesi – Battalgazi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya
24 saat açık

Aydın Eczanesi – Battalgazi

Hastane Caddesi, Müjde Hastanesi Karşısı, No:11
24 saat açık

Ahsen Eczanesi – Battalgazi

Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı
24 saat açık

Özge Eczanesi – Yeşilyurt

Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, No:12/D, Sıtmapınarı Halk Sağlığı Karşısı
24 saat açık

Taşdemir Eczanesi – Yeşilyurt

Gedik Mahallesi, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, sağlık, Eczane, nöbetçi eczaneler, malatya nöbetçi eczaneler

03 Mar 2024 - 10:27 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL