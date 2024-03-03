Malatya’nın o mahalleleri dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Kesintilerin saatler sürebileceği belirtiliyor.

FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

İŞTE KESİNTİ OLACAK MAHALLELER

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kömekavak, Oluklu, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Sahilköy, Karapınar, Suçatı, Gözene, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Eskiköy, Kuyulu, Aydınlar, Görgü, Gölpınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Mehmetakif, Yeni mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Yeni, Doğuş mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Hacıderviş, Heyiketeği, İbrahimpaşa, Sandıkkaya mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çörmü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Merkez Beydağı, Şahnahan, Yamaç mahallerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Özalper, Turgut Özal, Bostanbaşı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Bahçeli, İçmece mahallelerine, Morhamam, Narmikan, Doydum, Meşeli, Pacalı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Turgut Özal, Karşıyaka, Karadere, Bahçelievler, Güzelyurt, Dursunlu, Güzelyayla, Mimar Sinan, Yukarıselimli,Kızılhisar, Kömüklü, Söğüt, Kızılmağara, Temüklü mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Yayladam Mahallesi’ne,

OTARİHLERE DİKKAT!

5 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Doğu mahallerine,

5 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

5 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’ne,

5 Mart Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,

5 Mart Salı günü 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş, Kayadere, Yeşildere mahallelerine,

6 Mart Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

8 Mart Cuma günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

9 Mart Cumartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Aktepe, Kültür, Büyükçimiş mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.