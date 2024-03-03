Malatya’da yağmur bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Adıyaman çevreleri ve Malatya’nın güney kesimleri hafif sağanak yağışlı olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi tahmin edilmektedir”

denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.



Çığ tehlikesine karşı uyarıların da yer aldığı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumu şöyle olacak:

Malatya-merkez: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 9 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 12 derece

Darende: Parçalı ve çok bulutlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 11 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 11 derece olacak.