Sağlıklı beslenmek beyni hastalıklardan koruyor

Acıbadem Kent Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Nigar Ahmadova, beslenme alışkanlıklarının nörolojik hastalıkların gelişimi üzerinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Dr. Ahmadova, beyin sağlığının korunmasının ve nörolojik hastalıklardan korunmanın bağırsaklardan geçtiğini vurguladı.

Dr. Ahmadova'nın yaptığı açıklamalara göre, beslenmenin nörolojik hastalıkların seyri üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Alzheimer hastalığı, Parkinson Hastalığı, Şizofreni, ve Multipl Skleroz gibi hastalıkların ilerleyişinin yavaşlatılması ve hatta önlenmesinde beslenmenin kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Dr. Ahmadova, Akdeniz diyetinin bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Akdeniz diyetinin, anti-enflamatuar elementler bakımından zengin olması ve omega-3 yağ asitleri, polifenoller, vitaminler, esansiyel mineraller ve probiyotikler gibi sağlık için önemli bileşenleri içermesi nedeniyle nörolojik hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olduğunu belirten Dr. Ahmadova, bu diyete geçişin özellikle beyin damar hastalıklarını önlemede etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Ahmadova, Akdeniz diyetinin temel özelliklerinin tekli doymamış yağ/doymuş yağ oranının yüksek olması, zeytinyağı veya diğer bitkisel yağların tercih edilmesi, bol miktarda sebze ve meyve tüketimi olduğunu ifade etti. Ayrıca, haftalık balık tüketiminin artırılması, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin azaltılması, süt ve süt ürünlerinin orta derecede tüketilmesi, gazlı içeceklerden ve şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Nöroloji uzmanı Dr. Ahmadova, hastalarına sadece Akdeniz diyeti önermekle kalmayıp aynı zamanda düzenli egzersiz yapmalarını da teşvik etti. Sağlıklı bir beyin için bağırsak sağlığının da önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ahmadova, herkesin beslenme tercihleriyle kendi sağlığını ve mikrobiyatasını yönlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Son olarak, Dr. Ahmadova, nörolojik hastalıklara karşı kendi kalkanlarını oluşturmak isteyen herkesin beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve Akdeniz diyetine yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı