Gaziantep Kahramanmaraş ve Mardin’den sonra Malatya geliyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla şubat ayı ihracat rakamları Adıyaman’da açıklandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada bölgenin şubat ayı ihracatının 985,1 milyon dolar olduğu bildirildi. Gaziantep’in ihracatı ise 863,6 milyon dolar olurken Malatya’nın ihracat rakamının 35,2 milyon dolar olduğu görüldü.
Şubat ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla Adıyaman’da açıklandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada bölgenin şubat ayı ihracatının 985,1 milyon dolar olduğu belirtildi.
BÖLGEDEKİ İLLERİN ŞUBAT AYI İHRACAT RAKAMLARI
Bölgedeki şehirlerin şubat ayı bazında ihracat rakamları ise şu şekilde belirtildi:
“Gaziantep 863,6 milyon dolar,
Kahramanmaraş 101,5 milyon dolar,
Mardin 88,0 milyon dolar,
Malatya 35,2 milyon dolar,
Şanlıurfa 24,1 milyon dolar,
Diyarbakır 15,5 milyon dolar,
Adıyaman 10,0 milyon dolar,
Kilis 7,5 milyon dolar”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.