02 Mar 2024 - 23:20 - Ekonomi

Gaziantep Kahramanmaraş ve Mardin’den sonra Malatya geliyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla şubat ayı ihracat rakamları Adıyaman’da açıklandı. Peki Malatya’nın ihracat rakamı ne kadar ve hangi illerden sonra geliyor? Ayrıntılar haberimizde...