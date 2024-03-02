BİM’den kaçırılmayacak indirim yolda! 8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda yok yok

8 Mart 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Senna 32 İNÇ 32SN6000H HD Ready Android 13 Smart TV 4 bin 299 TL,
Senna 50 İNÇ 50SNF9000U Frameless Ultra HD Google TV 10 bin 999 TL,
Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 4 bin 999 TL,
Tecno SPARK 10 4 GB/128 GB Cep Telefonu 5 bin 499 TL,
Polosmart PBS101 10.000 MAH Powerbank 279 TL,
Prozone Alarmlı Saatli BT Speaker&Radyo 399 TL,
Polosmart FS70 TWS KULAKLIK 279 TL,
Polosmart PSM110 MAGSAFE Şarj Aleti 5000 mAh 349 TL,
Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL,
Katlanır Yer Sofrası 70 cm 319 TL,
Sgs Kurbağacık Anahtar 189 TL,
Sgs Tornavida Seti 5'li 124 TL,
Sgs Allen Anahtar Takımı 9'lu 125 TL,
Sgs Demir Testere Kolu 300 mm 79 TL,
Sgs Çatal Başlı Çekiç 250 g 75 TL,
Sgs Lavabo Açma Sustası 3 m 75 TL,
Sgs Kapı Pencere İzolasyon Bandı 35 mm x 3 Metre 69 TL,
Sgs Profesyonel Maket Bıçağı 18 mm 59 TL,
Sgs Universal Mobilya Sabitleme Kiti 55 TL,
Sgs Hızlı Yapıştırıcı Aktivatör 200 ml+Yapıştırıcı 35 g 59 TL,
Sgs Şerit Metre 5x19 mm 69 TL,
Sgs Metal Sabit Sırık 120 cm 59 TL,
Sgs Ahşap Saplı Çekiç 200 g 69 TL,
Sgs Kontrol Kalemi/Elektrik Bandı Set 49 TL,
Sgs Profesyonel Oto Fırçası 59 TL,
Sgs Plastik Çekpas 49 TL,
Sgs Mucize Temizleme Pastası 500 g 39 TL,
Sgs Vantuzlu Yükseltici Stoper Makine Ayağı 49 TL,
Sgs Cırt Kelepçe Seti 45'li 39 TL,
Sgs Poly Nitril Kaplı Örme Eldiven 29 TL,
Sgs F-50 Tüp Silikon 39 TL,
Sgs Kırıcı- Delici Matkap 800w 1.599 TL,
Proware 58 Parça Cy-1 Mini Tornavida Seti 349 TL,
Sgs Makaralı Kablo 5 m 349 TL,
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 5,9 L (10 kg) 359 TL,
Polisan Acqua Tavan Boyası 10 L (17,5 kg) 399 TL,
Profesyonel 3+3 Double Step Metal Merdiven 649 TL,
Sgs Silikon Tabancası 75 TL,
Sgs Plastik Boya Karıştırıcı 80x400 49 TL,
Sgs Parmak Rulo 10cm 29,90 TL,
Sgs Cam Kazıma Aparatı Plastik 35 TL,
Sgs 5’li Boyacı Seti 129 TL,
Sgs F280 Beyaz Silikon 280 g 54,50 TL,
Sgs F280 Şeffaf Silikon 280 g 54,50 TL,
Sgs F500 Slikonize Mastik 500 g 39 TL,
Sgs Pas Sökücü Sprey 200 ml 45 TL,
Sgs Derz Tamir Dolgusu 380 g 59 TL,
Çok Amaçlı Elastik Kova 16 L 79 TL,
Şeffaf Koli Bandı 40 m + Bant Kesme Aparatı Seti 2'li 39 TL,
Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 18 mm x 2 m 29 TL,
Tamir Bandı Gri Renk 48mm x 10 m 29 TL,
Çift Taraflı Köpük Bant 18mmx2metre 18,75 TL,
Koli Bandı Tekli 45x40 14,50 TL,
Sarı Çizme 179 TL,
Tamir Bantları/Adet 59 TL,
Karma Bant ve Askı Çeşitleri/Adet 39,50 TL,
Nilson Anahtar / Komitatör / Priz 29 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.