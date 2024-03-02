02 Mar 2024 - 23:09 - Yaşam

BİM’den kaçırılmayacak indirim yolda! 8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda yok yok

8 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve 8 Mart’ta BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.