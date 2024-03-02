Cengiz Ünder, 9. golüne ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor’u 2-0 mağlup ederken Cengiz Ünder de 1 gollük katkı sağladı. Müsabakanın 40. dakikasında Dusan Tadic’in ortasında tek vuruşla topu filelere göndererek takımının 2. golünü kaydeden milli futbolcu, bu sezon ligde 9. kez gol sevinci yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu mücadelenin 66. dakikasında yerini Fred’e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı