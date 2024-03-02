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ÖSYM’den son dakika MSÜ sınavı açıklaması! Kimler sınava başvuru yapamayacak?

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapamayacaklarını açıkladı.

ÖSYM’den son dakika MSÜ sınavı açıklaması! Kimler sınava başvuru yapamayacak? mask
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ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Mar 2024 - 21:58 - Gündem

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