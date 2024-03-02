ÖSYM’den son dakika MSÜ sınavı açıklaması! Kimler sınava başvuru yapamayacak?

ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.