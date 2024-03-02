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Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı.

Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı mask
Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı
Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı
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Olay, saat 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özpolat Sokak'ta ikamet eden M.Y. (22), kardeşi Y.Y. ile birlikte su almaya gitti. İki kardeş dönüşte evlerinin bulunduğu apartmana girecekleri esnada husumetlisi S.D.’nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe açılan ateş sonucu sol omuz ve ile sol bacağına kurşun isabet eden M.Y. yaralanırken zanlı kaçarak uzaklaştı.

Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.Y. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan bulurken, zanlı özel aracı ile Elazığ’a giriş yapmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı
 
Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı
 
Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı
 
Malatya’da sokak ortasında dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Mar 2024 - 21:45 Malatya- Asayiş

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