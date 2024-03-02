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Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu

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Malatya Otobüs Taşıma A.Ş. (MOTAŞ) tarafından bir duyuru yapılarak 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının artık Malatya şehir merkezi güzergâhını takip edeceği bildirildi. Ayrıca 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının hareket saatlerinde de güncelleme yapıldığı açıklandı.

Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu mask
Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu
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Malatya Otobüs Taşıma A.Ş. (MOTAŞ) tarafından bir duyuru yapılarak 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının artık Malatya şehir merkezi güzergâhını takip edeceği bildirildi. Ayrıca 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının hareket saatlerinde de güncelleme yapıldığı açıklandı.

Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu

MOTAŞ 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının Malatya Şehir Merkezi güzergâhını takip edeceği, 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının ise hareket saatlerinde güncelleme yapıldığı bildirildi.

Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu

Yeni hareket saatleri şu link üzerinden görüntülenebilir: https://www.motas.com.tr/route/icerik-listesi.html

 

Kaynak: Haber Merkezi
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02 Mar 2024 - 21:30 Malatya- Gündem

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