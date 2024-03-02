Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu

Malatya Otobüs Taşıma A.Ş. (MOTAŞ) tarafından bir duyuru yapılarak 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının artık Malatya şehir merkezi güzergâhını takip edeceği bildirildi. Ayrıca 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının hareket saatlerinde de güncelleme yapıldığı açıklandı.
MOTAŞ 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının Malatya Şehir Merkezi güzergâhını takip edeceği, 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının ise hareket saatlerinde güncelleme yapıldığı bildirildi.
Yeni hareket saatleri şu link üzerinden görüntülenebilir: https://www.motas.com.tr/route/icerik-listesi.html
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.