02 Mar 2024 - 21:30 - Gündem

Malatyalılar dikkat! MOTAŞ duyurdu

Malatya Otobüs Taşıma A.Ş. (MOTAŞ) tarafından bir duyuru yapılarak 10Z Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi ve 12V Yıldıztepe-Cevatpaşa hatlarının artık Malatya şehir merkezi güzergâhını takip edeceği bildirildi. Ayrıca 200 Kültür Mahallesi, 400 Orduzu Mahallesi ve 402 Elmasuyu hatlarının hareket saatlerinde de güncelleme yapıldığı açıklandı.