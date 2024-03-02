Merakla beklenen Dune Çöl Gezegeni 2 sinemalarda

Amerikalı yazar Frank Herbert’in ünlü romanı Dune’den uyarlanan filmin ikinci bölümü “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki” bugün itibari ile seyirciyle buluşacak. Denis Villeneuve’nin yönettiği filmin ikinci bölümünün de ilk filmdeki gibi büyük başarı elde etmesi bekleniyor.

İLK FİLM 6 DALDA OSCAR ALDI

Dünya çapında adından söz ettiren ve Frank Herbert’in ünlü romanı Dune’den sinemaya uyarlanan ilk film, 10 dalda aday gösterildiği Oscar Ödüllerinden 6’sını kazanmayı başardı. Dune, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Kurgu ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı, En İyi Ses ve En İyi Görsel Efekt Oscar'larını kucakladı. Filmin İMDB üzerinden 776 bin oylama ile 10 üzerinden 8 puan aldı ve bilim kurgu kategorilerinde üst sıralarda yer almayı başardı.

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ 2

Serinin ikinci filmi olan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ise bugün itibari ile vizyona girdi. Frank Herbert'ın ünlü romanı Dune’un, ilk filmde aktarılmayan ikinci yarısını anlatan filmde, ilk filmde olduğu gibi Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson isimleri yer alacak. İkinci filmin kadrosuna katılan isimler ise Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh şeklinde olacak.

Kaynak: Haber Merkezi