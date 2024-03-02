Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Çerkez Güler’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Figen’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Recep Çelik’in taziye adresi: Bulunmamaktadır,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan Kılıç’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Alaattin Dağdeviren’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Akçin’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Çolak’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
39 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Caner Ertaş’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, No: 8, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necla Tütüncü’nün taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Kahyalı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Döndü Kavak’ın taziye adresi: Kahyalı Mahallesi, Akçadağ,
97 yaşında vefat eden ve Bindal Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zeynep Sarıkaya’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
59 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Müslüm Koyun’un taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
59 yaşında vefat eden ve Örüçkü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Yürdegül Yabaş’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.