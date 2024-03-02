Yetenekler akademik başarı ile buluşuyor

Bilimden sanata, teknolojiden spora farkını ortaya koyan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak üç yüz öğrenciyi kapsayan bir tarama sürecini başlattı. Öğrencilerin fiziksel yapısı, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda hangi spor dallarına daha yatkın olduklarını belirlemek ve gelecekteki sportif faaliyetlerde doğru yönlendirmelerin yapılabilmesi için tarama gerçekleştirildi.

Bu kapsamlı tarama sonucunda elde edilen verilerin, her bir öğrencinin hangi spor branşıyla daha uyumlu olduğunu detaylı bir şekilde ortaya koyması hedefleniyor.

Futbol, basketbol, yüzme, tenis gibi 25 farklı branşta çocuklarının yeteneklerini keşfeden okul, elde ettiği bu bilgileri öğrencilerin velileriyle paylaşıyor. Okul yöneticileri, sportif faaliyetlerin çocukların akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğine vurgu yaparak, öğrencilerin bu tür etkinliklerle özgüven kazandığını ve bu durumun akademik performansa yansıdığını belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZA SPORTİF TARAMA YAPTIK”

Mahir Sevim Özduman İlkokulu Müdürü Şamil Turgut, spor yapan öğrencilerin akademik başarılarının daha fazla olduğunu belirterek, “Temel eğitimin amaçlarından birisi bu dönem çocukların başarısızlıklarına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, çocukların ilgi alaka ve istekleri doğrultusunda bir üst öğrenime ve hayata hazırlanacaklarının tespit edileceği bir dönem. Biz de bu amaçla çocuklarımızın bir üst öğrenime yani ortaokula ya da hayata hazırlarken bu çocukların yetenekleri doğrultusunda yetenekleriyle beraber akademik eğitim almalarını amaçlamak doğrultusunda çocuklarımıza genel bir sportif tarama yaptık. Gençlik Spor İl Müdürlüğünden destek alarak bu çalışmaları, beden eğitimi öğretmenimizle tamamladık ve öğrencilerin bu gelişimlerini bir raporladık. Bu raporlar sonucunda hangi öğrencimizin işte koşu sporu yapacağını, basketbolla uğraşacağı, futbola yatkın olduğuyla ilgili dokümanları hazırladık ve öğrencilerimizin velilerimize sunduk. Toplam olarak üç yüz öğrencinin bu şekilde taramasını yaptık. Kulüp çalışmalarımızda, sportif faaliyetlerimizde çocuklarımızı yönlendirirken bu yaptığımız çalışmalar bize temel teşkil edecekler. Çocukların akademik başarılarını yüzde yüz etkileyen, kendine özgüvenlerini daha fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi bu sportif faaliyetlerdir. Sportif faaliyetlerin çocukların akademik faaliyetlerini olumsuz etkilediğini söyleyemeyiz. Tam tersine sporla, müzikle herhangi bir etkinlikle çocuğun kendisini ortaya çıkardığı öğrencilerin akademik başarısı daha fazla olur” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı