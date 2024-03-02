Berit Dağında kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş 3 bin 50 metre yüksekliğinde Berit Dağı görenleri kendine hayran bırakıyor.

Metrelerce kar kalınlığı olan Berit Dağı’nın Kahramanmaraş Ekinözü ilçesinden görünen dik yamaçlı yüzeyi kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Manzaraya hayran kalan doğa fotoğrafçıları, "Berit Dağı’nın Göksun ve Afşin tarafından fotoğraflar çektik. Dik kayalık alanının çok olduğu bir dağdır. Bu defa Ekinözü ilçesinden çekimlerini yaptık. Burası da tüm heybeti ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Muhteşem bir görüntü” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı