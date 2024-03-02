Sağlık çalışanları 16’ncı kez Gazze için yürüdü

Hekimlerin, hemşirelerin, öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının katıldığı, Gazze’deki katliama dikkat çekmek amacıyla yapılan sessiz yürüyüşün 16’ncısı bugün yapıldı. Eski Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk heykeli önünde başlayan yürüyüş, Kernek Meydanı'na kadar devam etti. Yapılan yürüyüşte bulunan boş yemek kapları dikkat çekerken, Filistinliler için Kuran okundu ve dualar edildi.

Kernek Meydanı’nda son bulan yürüyüşte yapılan basın açıklamasında “Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 16’ncı haftasında toplandığımız Sessiz Yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz” ifadeleri yer aldı.

“BİZİM TEKRAR TEKRAR GÖZLER ÖNÜNE SERMEMİZ GEREKİYOR”

Eski Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk heykeli önünde başlayan ve Kernek Meydanı'na kadar yapılan sessiz yürüyüş sonrasında sağlık çalışanları bir basın açıklamasında bulundu. Yapılan basın açıklamasında,

“İşgalci İsrail’in, Filistin’de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek tam 147 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor”

ibarelerine yer verildi.

YAKITSIZLIK SEBEBİYLE HİZMET DIŞI KALDI

Sağlık çalışanları sözcüsü Gazze'nin kuzeyinde çalışır vaziyetteki tek Hastane olan Kemal Advan Hastanesinin de yakıtsızlık sebebiyle hizmet dışı kaldığının bildirildiğini açıklayarak,

“7 Ekim’den bu yana; 337 sağlık personeli şehit oldu. 99 sağlık personeli tutuklandı. 150 sağlık kuruluşu hedef alındı. 30 hastane ve 53 sağlık ocağı hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı. 122 ambulans hedef alındı. Gazze’ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Gazze’ye açılan tek kapı Refah Kapısı abluka altında, insani yardımlara geçit verilmiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiliyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor”

şeklinde konuştu.

“VİCDAN SAHİPLERİNİN İSE EN BÜYÜK SİLAHLARINDAN BİRİ BOYKOT”

Boykot çağrısını tekrarlayan ve zulme destek olan ilaç firmalarının da boykot edilmesi gerektiğini hatırlatan sağlık çalışanları, yaptıkları basın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Gönlü ve duası Filistin’in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde ‘boykot’ çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki; günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz”

“GAZZELİ MESLEKTAŞLARIMIZI TEKRAR SELAMLIYORUZ”

İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verilen mücadelenin devam edeceğini bildiren sağlık çalışanları sözcüsü,

"Sabırla ve azimle zulme karşı duranlardan olacağız” diyen sağlık çalışanları, Gazzeli meslektaşlarını da selamlayarak, “Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 16’ncı haftasında toplandığımız Sessiz Yürüyüşümüzde, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazzeli meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz”

açıklamalarında bulundu.