3 yaşındaki çocuğun imdadına ambulans helikopter yetişti

Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Cizre’de evde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki Selim Yunus Kaya, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve entübe olan çocuğun tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması için hastanın sevkine karar verildi.
Boğazına cisim kaçtığı için entübe olan küçük çocuk ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürülüp orada hazır bekletilen ambulans helikopter ile Elazığ'a nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.