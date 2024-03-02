3 yaşındaki çocuğun imdadına ambulans helikopter yetişti

Cizre ilçesinde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Cizre’de evde boğazına cisim kaçan 3 yaşındaki Selim Yunus Kaya, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve entübe olan çocuğun tam teşekküllü bir hastanede tedavisinin yapılması için hastanın sevkine karar verildi.

Boğazına cisim kaçtığı için entübe olan küçük çocuk ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürülüp orada hazır bekletilen ambulans helikopter ile Elazığ'a nakledildi.