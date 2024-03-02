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Traktör kazası can aldı

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 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Traktör kazası can aldı mask
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Besni ilçesi Kuzevler köyünde bulunan tarlasını traktör ile süren Mustafa Han (38), dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktör altında kalan sürücü Mustafa Han'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Mar 2024 - 16:11 Adiyaman- Bölge

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