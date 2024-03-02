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Kahta'da korkutan kaza

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kahta'da korkutan kaza mask
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Kaza, Kahta-Adıyaman karayolu Kahta girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 80 ACC 375 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BMV 369 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Mar 2024 - 16:09 Adiyaman- Bölge

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