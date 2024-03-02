Kahta'da korkutan kaza

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolu Kahta girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 80 ACC 375 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BMV 369 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.