Derbide hava nasıl olacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 9 dereceyi gösterecek.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını parçalı bulutlu bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 9 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.