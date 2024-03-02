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İki ezeli rakip yarın karşılaşacak

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Portekiz futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli rekabeti olan Porto - Benfica derbisi yarın saat 23.30’da oynanacak.

İki ezeli rakip yarın karşılaşacak mask
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Portekiz futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli rekabeti olan Porto - Benfica derbisi yarın saat 23.30’da oynanacak.

Lige Sporting’in gölgesinde başlayan iki önemli şampiyon adayı Porto ve Benfica yarın derbide kozlarını paylaşacak. Son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle maç fazlasıyla liderliği alan Benfica, ezeli rakibini deplasmanda devirip liderliğini sürdürmek isterken, Dragao’da taraftarıyla bütünleşecek olan Porto da kazanıp şampiyonluk yarışında kendini göstermek istiyor. O Classico yarın saat 23.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’da canlı yayınlanacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Mar 2024 - 16:00 - Spor

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