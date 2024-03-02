12 Dev Adam'ın yeri değişmedi

FIBA, kıtasal kupa elemelerinin (Asya Kupası, AfroBasket, Amerika Kupası ve EuroBasket) şubat ayındaki ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en fazla yükselişi Sırbistan ve Letonya yaparken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri’nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24. sıradaki yerini korudu.
Listede ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya yer aldı.
FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:
1 - ABD: 784,8 puan
2 - İspanya: 773,9 puan
3 - Almanya: 759 puan
4 - Sırbistan: 757,9 puan
5 - Avustralya: 756,3 puan
6 - Letonya: 750,6 puan
7 - Kanada: 746,2 puan
8 - Arjantin: 743,2 puan
9 - Fransa: 737,1 puan
10 - Litvanya: 713,1 puan
11 - Slovenya: 703,6 puan
12 - Brezilya: 660,4 puan
13 - İtalya: 655,7 puan
14 - Yunanistan: 641,6 puan
15 - Polonya: 611,7 puan
16 - Porto Riko: 608,4 puan
17 - Karadağ: 607,7 puan
18 - Çekya: 560,5
19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan
20 - Finlandiya: 537,4 puan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.