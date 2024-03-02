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12 Dev Adam'ın yeri değişmedi

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 444,7 puanla 24. sıradaki yerini korudu.

12 Dev Adam'ın yeri değişmedi mask
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FIBA, kıtasal kupa elemelerinin (Asya Kupası, AfroBasket, Amerika Kupası ve EuroBasket) şubat ayındaki ilk penceresinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada en fazla yükselişi Sırbistan ve Letonya yaparken, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 Elemeleri’nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 24. sıradaki yerini korudu.

Listede ilk 3 sıra değişmezken, zirvede ABD, ikinci sırada İspanya ve üçüncü sırada da Almanya yer aldı.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - ABD: 784,8 puan

2 - İspanya: 773,9 puan

3 - Almanya: 759 puan

4 - Sırbistan: 757,9 puan

5 - Avustralya: 756,3 puan

6 - Letonya: 750,6 puan

7 - Kanada: 746,2 puan

8 - Arjantin: 743,2 puan

9 - Fransa: 737,1 puan

10 - Litvanya: 713,1 puan

11 - Slovenya: 703,6 puan

12 - Brezilya: 660,4 puan

13 - İtalya: 655,7 puan

14 - Yunanistan: 641,6 puan

15 - Polonya: 611,7 puan

16 - Porto Riko: 608,4 puan

17 - Karadağ: 607,7 puan

18 - Çekya: 560,5

19 - Dominik Cumhuriyeti: 556,3 puan

20 - Finlandiya: 537,4 puan

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 12 Dev Adam, Uluslararası Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı

02 Mar 2024 - 15:59 - Spor

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