02 Mar 2024 - 15:34 - Siyaset

“Canlı yayına çıkıp her şeyi müzakere edelim, hodri meydan!”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, “Malatya hep aynı partilere oy vermesi ile şu anda şaha kalkması gerekirdi” diye konuştu. Gezer, “Malatya tepe üstü çakılmış bir şehir. Bunun aksini iddia eden kim varsa gelsin televizyonda bunu tartışalım” dedi.