Malatya’da Büyükşehir Bağımsız Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, iktidar ve ana muhalefet partisinin Malatya Büyükşehir Adaylarına çağrıda bulunarak “Canlı yayına çıkıp her şeyi müzakere edelim. Hodri meydan” şeklinde konuştu.
“BU ŞEHRİN HEP GERİYE GİTMESİNİ SEYREDİYORUZ”
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Malatya’nın hep aynı partilere oy vermesi ile hizmet alamadığını belirterek,
“Eğer aynı partiye oy vererek hizmet almış olsaydık Malatya şuan uçuyor olması lazımdı. Ama Malatya tepesi üstüne çakılmış bir şehir. Bunun aksini iddia eden kim varsa gelsin konuşalım Malatya’nın verilerini, rakamlarını. Eğer çok oy vermekle, sürekli iktidara yakın olmakla, sürekli aynı kişileri seçmekle, sürekli aynı kişileri döndürüp, dolaştırıp birilerini milletvekili, birilerini belediye başkanı yapmakla bir şey olsaydı; Malatya’nın şu anda uçuyor olması gerekirdi. Bunun aksini iddia eden tüm muhataplarımı burada bunu müzakere etmeye çağırıyorum. Şehrin bu hale gelmesine yol açan iktidar partisi ile ana muhalefetin büyükşehir adayları gelsin desinler ki, ‘Ya hoca tamam sen böyle diyorsun da bak Malatya şu yıl ileri de gitti.’ Bana Malatya'nın ileri gittiği bir yıl göstersinler ben bu işi bırakırım. Bu kadar sorun varsa o zaman bizim de başımızı elimizin arasına alıp düşünmemiz lazım. Bu şehrin düşmanı mıyız? Bu şehrin hep geriye gitmesini seyrediyoruz”
diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.