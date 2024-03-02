Depremlerden sonra en büyük tehlike bakın ne?

Bir deprem ülkesi olan Türkiye, depremlere dirençli kentler inşa edilmesinden deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere kadar tam bir bilinç sahibi değil. 6 Şubat depremleri sonrasında önemi daha çok anlaşılan deprem ve deprem bilinci hakkında çeşitli eğitimler ve etkinlikler yapılıyor. Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş geleneksel olarak yapılan bu etkinliklerin hiçbir işe yaramadığını söylerken Japon Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki depremler için alınacak önlemleri sıraladı.

Türkiye’de 1-7 Mart Deprem Haftası olarak anılıyor. Deprem bilincinin oluşturulması ve olası deprem durumlarına karşı hazırlıklı olunması ve deprem gerçeğinin kamuoyunun gündeminde kalması için bazı etkinlikler de yapılıyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ DEPREM EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Deprem bilincinin çocuklarda erken yaştan itibaren oluşturulması gerektiğine yer veren uzmanlar, verilen eğitimlerin önemini sık sık vurguluyor. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği ile hareket edilmesi gerektiğini bildiren uzmanlar ise sadece belirlenen haftalarda değil, daha sık deprem eğitimi verilmesi gerektiğini bildiriyor.

Çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırılması gereken deprem bilinci, aynı şekilde yetişkinler için de bazı eğitimlerle verilmesi gerektiği eğitimciler tarafından vurgulanıyor. Ayrıca depreme her daim hazır olmak gerektiği, deprem çantasının hayat kurtardığı gerçeği de bildiriliyor.

DEPREM UZMANI ANLATTI

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da konferans veren Japon Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki de bu konuda yaşanan eksikliği ve tatbikatların korku oluşturulmadan, eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatılması gerektiğini bildirdi. Moriwaki,

“Türkiye’de deprem tatbikatları yapılıyor ama yeterli değil. Senede 1 veya 2 tane yapılıyor. İlkokula giden çocuklar bu tatbikatı hatırlamayabilir. Japonya’da ise ayda bir kere okulda ve ayda 1 kere mahallede yapılıyor ve çocuklar küçük yaşta buna alışıyor. Çocuklara bu bilinci bazı tekniklerle, çizgi filmler ile eğlenceli bir şekilde kazandırılmalı. Bu eğlenceli tekniklerle deprem anında panik yapılmadan gerekenler uygulanır. Türkiye’de bilgi az olduğu için panik yapılıyor. Balkonlardan atlayanların olduğu haberlerde görülüyor. Panik yapmamak gerek, deprem çantası hazırlayıp yaşam üçgeni yapılabilecek yerlere koymak çok önemli”

şeklinde konuştu.

“HİÇBİR KATKISI BULUNMAMAKTADIR”

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş ise deprem haftasında yapılan etkinliklerin herhangi bir katkısının bulunmadığını belirterek,

“1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Deprem Haftası’nda ülke gerçeklerini yansıtmayan, hayata geçirilemeyen, sırf geleneksel hale getirilmiş ve sözde kalan etkinliklerin deprem riskini azaltma açısından hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Bugüne kadar da olmamıştır”

şeklinde yorumladı.

1-7 MART DEPREM HAFTASI

Türkiye’de 1 ile 7 Mart arası deprem haftası olarak anılıyor. Bu kapsamda Türkiye çapında bazı tatbikatlar yapılarak ve eğitimler verilerek depreme hazırlıklı olmak gerektiği hatırlatılıyor.