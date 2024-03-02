Yıldırım: Rezerv alanlarını seçimden önce açıklayın

Rezerv alan ilan edilen yerlerin seçimden önce açıklanmasını isteyen Yıldırım, “Rezerv Yapı Alanlarının nereleri kapsadığını, hangi şartlarda ne yapılacağını, bu alanlardaki ev ve iş yeri sahiplerinin durumunu net biçimde 31 Mart’tan önce açıklamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, daha önce meskûn mahal olmayan boş araziler ve alanların Rezerv Yapı Alanı olarak kullanıldığını, TBMM’de 7 Kasım 2023 tarihinde kabul edilen 7471 Sayılı Kanun ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik sonrasında ise belediye sınırları içinde mevcut tüm yerleşim birimlerinin de Rezerv Yapı Alanı ilan edebilme kapsamına alındığını söyledi.

“REZERV ALAN MESELESİNDE MÜTHİŞ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

“Artık Malatya’da ve Türkiye’nin hiçbir yerinde, hiçbir vatandaşımızın konutu, arsası, tarım arazisi dokunulmaz değildir. Belediyeler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı istediği anda evinize, arsanıza, arazinize el koyabilecektir. Sarıcıoğlu Mahallesi, Taştepe, Beydağı fark etmez, belediye ya da bakanlık, ‘Mahalleleri Rezerv Yapı Alanı ilan ettim’ dediği anda, ‘Vatandaşı oradan 3 ay içinde göçertecekler’ deniliyor. Nereye gönderecekler, vatandaşa evine el koyma karşılığında ne verecekler, rezerv alana yapılacak konut ya da iş yerleri kimlere, hangi şartlarda verilecek? Bunların hiçbirine dair aydınlatıcı bir bilgi yok. Rezerv Alan meselesinde müthiş bir bilgi kirliliği var”

diye konuştu.

“31 MART’TAN ÖNCE AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,

“Sami Er, ‘35 yeni Rezerv Yapı Alanı açacağız’ diyor. Bunu hangi sıfatla söylüyor, o ayrı bir konu, ama Rezerv Yapı Alanlarının nereleri, hangi mahalleleri, şehir merkezinin hangi ticari alanlarını, hangi cadde ve sokakları kapsadığını söylemiyor. Siz madem Rezerv Yapı Alanları hakkında bu kadar bilgilisiniz, neden bu yerlerin adını, ada ve parsel bilgilerini açıklamıyorsunuz? Çünkü burada iyi niyet yok. Neden gizliyorlar. Çünkü bu proje Malatya’yı ayağa kaldırma projesi değil; Malatya’nın güzel ve değerli bölgelerine, mesela Bostanbaşı’na, Fahri Kayanah’a, mesela şehir merkezine 5-10 dakika olan Taştepe’ye, Sarıcıoğlu’na, mesela Şire Pazarı arazisine çöküp buralarda yaşayan ya da ticaret yapan vatandaşlarımızın mülklerini, belirli gruplara transfer etme projesi olabilir mi? Malatya’nın güzel alan ve arazilerine çökme projesi gibi bir izlenim doğuyor kamuoyunda. Şayet böyle olmadığını iddia ediyorlarsa, onları Rezerv Yapı Alanlarının nereleri kapsadığını, hangi şartlarda ne yapılacağını, bu alanlardaki ev ve iş yeri sahiplerinin durumunu net biçimde 31 Mart’tan önce açıklamaya davet ediyorum”

ifadelerini kaydetti.

Yıldırım, “Malatya halkı şayet, sağlam evinden göçertilme tehlikesi yaşamak istemiyorsa, evine, arazisine sorgusuz sualsiz el konulmasını istemiyorsa 31 Mart’ta, bu planları geliştirenlere ve gizleyenlere sandık başında bir ders vermeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN