Kızıldaş, “Biz hizmet etmediğimiz, çalışmadığımız için değil, boyun eğmediğimiz için aday gösterilmedik. Bugüne kadar haksızlığın karşısında nasıl ki boyun eğmediyse, bundan sonra da asla eğmeyeceğiz" diye konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN YANLIŞIN YANINDA OLMADIK”

Arguvan'ın sahip olduğu kültürel ve inanç değerlerinin; zulme boyun eğmemeyi, doğrunun yanında yer almayı öğrettiğine dikkat çeken Kızıldaş, "Biz aldığımız bu eğitim ve terbiye gereği hiçbir zaman yanlışın yanında olmadık. Asla kimseyi arkasından hançerlemedik. Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılanları hiçbirimiz unutmadık. Birilerinin Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bir yerlere gelip sonrasında neler yaptığını gördük. Biz hizmet etmediğimiz, çalışmadığımız için değil, boyun eğmediğimiz için aday gösterilmedik. Bugüne kadar haksızlığın karşısında nasıl ki boyun eğmediyse, bundan sonra da asla eğmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında Ermişli, Çayırlı, Gürge, Konakbaşı, Kızıluşağı, Koçak ve Kuyudere Mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Kızıldaş, sorun ve taleplerini dinledi, vatandaşlardan 31 Mart seçimleri için destek istedi.

“ERMİŞLİ'NİN BENİM İÇİN ÇOK ÇOK FARKLI BİR YERİ VAR"

İlk olarak Ermişli Mahallesi'ni ziyaret eden Kızıldaş, burada İmam Cafer Türbesi'ni ziyaret etti. Ermişli'nin Türk kültüründe Arguvan ağzı denilen deyiş ve duazlarıyla bilindiğini hatırlatan Kızıldaş, "Ermişli'nin benim için çok çok farklı bir yeri var" dedi.

10 yıldır Arguvan'a hizmet ettiğini, yaptığı projelerle Türkiye'de örnek gösterilen hizmetlere imza attıklarını kaydeden Kızıldaş, CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Büyük Kurultay'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için yeniden aday gösterilmediğini hatırlattı.

“HİÇBİR ZAMAN YANLIŞIN YANINDA OLMADIK”

"Bizim makamda, koltukta ve mevkide gözümüz yok ama halkımızın tercihine rağmen boyun eğmediğimiz için aday gösterilmedik” diyen Kızıldaş, ancak Arguvan'ın kanaat önderleri ve vatandaşların talepleriyle yeniden aday olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Gelin görün ki birileri herkesin kendilerine boyun eğmesini biat etmesini istiyorlar. Bizim inancımızda, bizim önderlerimiz, bizim dedelerimiz, kanaat ve inanç önderlerimiz bize dik durmayı ve doğrunun yanında yer almayı öğrettiler. Biz aldığımız bu eğitim ve terbiye gereği hiçbir zaman yanlışın yanında olmadık. Asla kimseyi arkasından hançerlemedik. Önce ki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılanları hiçbirimiz unutmadık. Birilerinin Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde bir yerlere gelip sonrasında neler yaptığını gördük”

“ARGUVAN MARKASIYLA BİZİ ÖRNEK GÖSTERİYORDU”

Arguvan Belediyesinin hizmetleriyle ve projeleriyle örnek gösterildiğinin altını çizen Kızıldaş, “Bizim derdimiz, amacımız Arguvan. Bizim makamda, koltukta ve mevkide gözümüz yok. Biz hizmet etmediğimiz, çalışmadığımız için değil; niye aday gösterilmedik? Çünkü boyun eğmedik. Arguvan’a yapmış olduğumuz hizmetleri hepiniz görüyorsunuz; Arguvan’da yaşayanlar, il dışında ve yurt dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin hepsi Arguvan Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyor; örnek projelerimizden sık sık bahsediyorlar. Benim aday olmamam için elinden geleni yapan malum şahıs, beraber farklı illerde programlara gittiğimizde beni oralarda örnek belediye başkanı olarak gösteriyordu. Yaptığımız projelerle, çalışmalarla, yatırımlarla, doğal ürünlerimizle ve sıvı deterjan fabrikalarımızla ve yarattığımız Arguvan markasıyla bizi örnek gösteriyordu. Kendisine biat etmediğimiz için doğru durduğumuz için, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durduğumuz için benim adaylığımı engellediler. Bugüne kadar haksızlığın karşısında boyun eğmedik, bundan sonra da asla eğmeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN