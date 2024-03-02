İstanbul’da yaşayanlar Pazar günü dikkat!

Haber albümü için resme tıklayın

Elektrik sağlayıcıları tarafından İstanbul’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İstanbul’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

İSTANBUL ARNAVUTKÖY

MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sk bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrik sağlayıcıları tarafından, İstanbul’un bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

3 MART İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY

ilce MERKEZ-HADIMKÖY mahallesi 75. YIL, ACARÖZ, ZİYA MERİÇ sokak bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR

CİHANGİR mahallesi bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR

MERKEZ-MAHMUTBEY mahallesi 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sokak bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

MERKEZ-MARMARA mahallesi AYDIN MENDERES sokak / YAKUPLU mahallesi 10., 15., 2., 4., 40., 6., 8., 91., ARDIÇ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜRGEN, HERCAİ, HÜRRİYET, ILGIN, ILISU, KİRAZ, LALEZAR, MORSALKIM, OSMAN GAZİ, PAMUK, ÇAM, ÇINAR sokak bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

YAKUPLU MERKEZ mahallesi/ YAKUPLU mahallesi bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT

MERKEZ-ATATÜRK mahallesi LOZAN sokak bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT

MERKEZ-ORHAN GAZİ mahallesi 1656. sokak bölgelerinde 03/03/2024 11:00:00 - 03/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN

MERKEZ-TOPÇULAR mahallesi UZAKÇİFTLİK sokak bölgelerinde 03/03/2024 11:00:00 - 03/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH

MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mahallesi TİYATRO, YAHYAPAŞA sokak / MİMAR KEMALETTİN mahallesi BEYAZIT KARAKOL, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, YENİDEVİR sokak / SARAÇ İSHAK mahallesi TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sokak bölgelerinde 03/03/2024 23:00:00 - 04/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE

MERKEZ-BEŞYOL mahallesi 1.İNÖNÜ, 503., 504., FABRİKALAR, KARADENİZ sokak bölgelerinde 03/03/2024 01:00:00 - 03/03/2024 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE

HALKALI MERKEZ mahallesi bölgelerinde 03/03/2024 11:00:00 - 03/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER

MERKEZ-EMİRGAN mahallesi EMİRGAN ÇEŞMESİ, KALAMIŞ, KONUR, KORU YOKUŞU sokak bölgelerinde 03/03/2024 09:00:00 - 03/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.