- Gündem

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat! mask
Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!
Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

3 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 18:00

Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

# Elektrik kesintisi, kırklareli elektrik kesintisi, son dakika kırklareli, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

02 Mar 2024 - 13:18 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL