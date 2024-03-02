Kırklareli’nde yaşayanlar Pazar günü dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

3 MART KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

İlçe: Lüleburgaz

Mahalle Adı

Büyükkarıştıran-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 18:00