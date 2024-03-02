Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
3 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karaağaç
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 03:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 05:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 17:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Oğulpaşa-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Tayakadın-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Sazlıdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Merkez-Yeni
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Merkez-Varoş
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Oğulpaşa-Oğulpaşa Mücavir
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sarıcaali-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 10:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Kemal-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 12:30
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Kocahıdır-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Eskikadın-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
03.03.2024 Pazar Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
03.03.2024 Pazar Saati: 17:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.