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Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat! mask
Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!
Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

3 MART EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 03:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 05:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Tayakadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Sazlıdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Yeni

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Merkez-Varoş

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

Edirne’nin Enez Havsa İpsala Merkez ilçeleri dikkat!

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Oğulpaşa-Oğulpaşa Mücavir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Kemal-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:30

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kocahıdır-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Eskikadın-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:30

 

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02 Mar 2024 - 13:11 Edirne- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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