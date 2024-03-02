Tekirdağ Dikkat! Kapaklı Çerkezköy Çorlu Ergene ve Muratlı etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

3 MART TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 02:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 02:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şeyhsinan

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 07:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: MURATLI

Mahalle Adı

Merkez-İstiklalkurtpınar Osb

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

5,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:30

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Şeyhsinan

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 18:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hatip

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 18:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Sarılar

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 18:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy-Yalıboyu Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 15:30

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 14:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 17:30

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 18:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 20:30

İLÇE: KAPAKLI

Mahalle Adı

Merkez-Karaağaç Osb

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 23:59

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Veliköy Osb

Tahmini Kesinti Süresi

0,983333333333333 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

03.03.2024 Pazar Saati: 23:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

03.03.2024 Pazar Saati: 23:59