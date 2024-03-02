Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da neler oldu? 25 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 25 Şubat Pazar 2024 günü ile 2 Mart 2024 Cumartesi günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatyalılara yılda 698 milyon lira ek gelir sağlayacak projede sona yaklaşıldı

Malatya tarımı için önemli bir öneme sahip olacak Yoncalı Barajı’nda sulama tüneli inşaatında ışığın görülmesine 1 kilometre kaldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19365628/malatyalilara-yilda-698-milyon-lira-ek-gelir-saglayacak-projede-sona-yaklasildi

Malatya’da mevsimler mi karıştı? Nemrut Dağı yolu bu sene erken açıldı

Nemrut Dağı, Malatya'nın Pütürge-Tepehan bölgesinden geçen yol, Şubat ayının son haftasında açıldı. Bu yol, Malatya merkezinden Nemrut Dağı'na kadar olan yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Nemrut Dağı, turistler için önemli bir cazibe merkezi olup, turistler burada arkeolojik alanları ziyaret edip, güneşin doğuşunu ve batışını izleyebiliyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19368164/malatyada-mevsimler-mi-karisti-nemrut-dagi-yolu-bu-sene-erken-acildi

Çırmıktılılar isyan etti Deprem seçimin gölgesinde mi kaldı?

Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti ama Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin eski merkezi Çırmıhtı hala 6 Şubat’ta kaldı. Çırmıktı’da yaşayan Ekrem Algül ise, “6 Şubat’tan bu yana Çırmıktı’da hiçbir değişmedi, daha da kötüye gidiyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19368489/cirmiktililar-isyan-etti-deprem-secimin-golgesinde-mi-kaldi

Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?

Yerel seçimlerde Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepkinin konteynerlerde kalan vatandaşlardan geleceğini belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, son zamanlarda AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne bir kayışın olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19345949/aydindan-cok-konusulacak-sozler-ak-partiye-en-buyuk-tepki-nereden-gelecek

Veriler başka CHP Genel Başkanı Özel başka konuştu! Bu Malatya açıklaması şaşırttı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe’nin 5 parti ittifakı ile yüzde 20, yüzde 21 oy aldığını söyledi. Bu açıklamalar bazı kesimler tarafından tepki çekerken Özel’in açıklamalarında ise bazı yanlışlıklar göze çarptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19380261/veriler-baska-chp-genel-baskani-ozel-baska-konustu-bu-malatya-aciklamasi-sasirtti

Bakan açıkladı Malatya’da hedef 2025!

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Akpınar şantiyesinde incelemeler gerçekleştirdi. Özhaseki, “110 bin çalışanımız var. Büyük bir orduyla hak sahiplerinin bir an önce gerek evlerine, gerek konutlarına, gerekse iş yerlerine kavuşması için bir gayretimiz var” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19380598/bakan-acikladi-malatyada-hedef-2025

Bugün Malatya’da neler oldu?

Hakimbey Apartmanı davasında karar: Tutuklu tek sanık tahliye edildi

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişiye mezar olan Hakimbey Apartmanı için açılan davada tutuklu tek sanık Bülent Yeroğlu'nun tahliyesine karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19385186/hakimbey-apartmani-davasinda-karar-tutuklu-tek-sanik-tahliye-edildi

Malatyalılar çok şikayetçi İşte Malatya’nın CİMER puanı

CİMER eğitim seminerinde konuşan ve 2023 yılı içerisinde Malatya’dan CİMER’e 283 bin 33 başvuru yapıldığını belirten CİMER Eğitim Uzmanı Hatice Demirci, CİMER’den memnuniyet istatistiklerini de açıkladı. Demirci, “2023 yılında 5 üzerinden yapılan Malatya ili memnuniyet puanının 2.4 olduğunu görmekteyiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19391491/malatyalilar-cok-sikayetci-iste-malatyanin-cimer-puani

Yıkım mahallesi Bostanbaşı’nda belirsizlik sürüyor

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’da en büyük hasar alan mahallelerin başında gelen Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkımlar sürüyor. Yeni ve 13-15 katlı lüks yapıların bulunduğu Bostanbaşı Mahallesi’nde birçok bina ağır hasar ve orta hasar aldı. Yeni yapılardan oluşan mahallenin büyük yıkım alması ise pek çok tartışmayı beraberinde getirdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19392088/yikim-mahallesi-bostanbasinda-belirsizlik-suruyor

Malatya’da depremin izleri Yıkılan binaların boş araziye bıraktığı manzara

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19393404/malatyada-depremin-izleri-yikilan-binalarin-bos-araziye-biraktigi-manzara

Malatya’da o projeler 2024 yatırım programına alındı

Malatya AK Parti Milletvekili Abdurrahman Babacan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Malatya’nın sosyal ve psikolojik durumunu da konuşarak yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundu. Babacan, “Biliyoruz ki insanların psikolojisi, şehrin toparlanmasında temel aşama” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19393551/malatyada-o-projeler-2024-yatirim-programina-alindi

Çöşnük Fayı kırıldı: İşte kanıtı

Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, 6 Şubat’ta Malatya Çöşnük Fayı’nın kırıldığına yönelik kanıt nitelikte olan bazı fotoğraflar ve bilgiler paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19395933/cosnuk-fayi-kirildi-iste-kaniti

Top şimdi Emlak Konut'ta

Depremlerin ardından yıkımı gerçekleştirilen Yeşilevler’in bulunduğu alanda Emlak Konut’un plan ve proje üzerinde çalışma yapacağı ifade edildi. Yeşilevler sakinleri çalışmaların bir an önce başlamasını talep ederken, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, ise önemli açıklamalarda bulunuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19430883/top-simdi-emlak-konutta

Asırlara meydan okudu; depremlerde hasar aldı

1885 yılında inşa edilen ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan Hacı Bekir Efendi Cami, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yer alıyor. Hacı Bekir Efendi Cami akıbetinin ne olacağı, aslına uygun yapılıp yapılmayacağı ise hala netlik kazanmadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19431238/asirlara-meydan-okudu-depremlerde-hasar-aldi

İhbar geldi, Hekimhan’da tren durduruldu!

Malatya’da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hekimhan Tren Garı’nda yolcu trenini durdurup arama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19435264/ihbar-geldi-hekimhanda-tren-durduruldu

Naci Görür’den 6 Şubat’a dair devasa benzetme 5 milyon ton dinamit

Türkiye’nin hiçbir zaman depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin bitmeyeceğini söyleyen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Türkiye’nin deprem dirençli yerleşim alanlarına sahip olması lazım. Her depremde bir gecede 80-90 bin insanımızı toprağa veremeyiz. Ayıptır, günahtır, bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19435809/naci-gorurden-6-subata-dair-devasa-benzetme-5-milyon-ton-dinamit

Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde evi çöken Bülent Menge, tahtalarla güçlendirdiği evinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerin başında gelen Malatya’da bin 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapı da ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19440421/malatyada-sira-disi-guclendirme-sok-etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445106/cumhurbaskani-erdogan-malatyaya-geliyor

Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak” diyerek, önemli bilgiler paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445994/dogu-ekspresi-3-saatlik-malatya-molasi-verecek

Konut sayıları günden güne düşüyor “38 bin daireye ne oldu?”

Hak sahiplerine teslim edilecek konut sayılarının günden güne düştüğünü belirten Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın 108 bin bağımsız konut yapılacak Malatya’da bu rakamın İçişleri Bakanı'nın gelmesiyle 80 bine düştüğünü, Çevre ve Şehircilik Bakanının gelmesi ile de 70 bine düştüğünü kaydetti. Aydın, “38 bin daireye ne oldu? Bunu açıklayan yok. 108 binden 70 bine düştük” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445224/konut-sayilari-gunden-gune-dusuyor-38-bin-daireye-ne-oldu

Kaynak: Haber Merkezi