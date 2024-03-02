Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Geçittepe, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge bölgelerine,
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı seyitören, bulancak, avlak, biris, kabacık, soğukkuyu, arıkök, argıncık, üçdirek, mülkören, kındırali, tunalı, altınlı, karakaş, küçüktülmen, demircik, örcünlü, yeşil ova, kesmetaş, kabacık, dutluca, taşan, seyitören, soğukkuyu, gökören, hisarlar, baltaş, saluc, kepirce, arıkök, argıncık, üçdirek, bulancak, yaslıca, mülkören, kındırali, tunalı, altınlı, buğluca, eskin, karapınar, konuksever, avlak, bağlıca, karakaş, biris, çakmaklı, yavuz selim, kırmızıpınar, yeşil ova, çatak, yavuz selim, kırmızıpınar, gölbaşı, fevzi çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Karatepe, Büyükmutlu, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Kemerli, Sözeri, Ceylan, Kururoğlu, Yazgüneşi, Esvetoğlu, Yenişehir, Karahisar, Altıntepe, Aşağıyazıcı, Yukarıyazıcı, Diktaş, Uluhan, Sarıtaş, Denizci, Yeşilköy, Halime, Engelli, Büyükmutlu, Kolağası, Göktepe, Küçükmutlu, Diktaş, Uluhan, Kızlarsarayı, Süleymaniye, Şehit, Çalıcık, Karatepe, Ayaklı, Malta, Kavurga, Kemerli, Sözeri, Yeşilalıç, Esvetoğlu, Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi, Sufra, Gellegöç, Büyükçaylı, Yenişehir, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Bozköy, Örcünlü, Köksüren, Büyükalanlı, Küçükalanlı, Hacılı, Kocaali, Yuvacık, Büyükhan, Uğraklı, Koruklu, Baykuş, Yukarıbeydaş, Üzerlik, Şahinalan, Özlü, Gözeller, Küçükdüzlük, Güngören, Olgunlar, Büyükdüzlük, Selman, Banarlı, Alacalı, Aydüştü, Aydınlar, Bozceylan, Hazreti İmambakır, Selalmaz, Ünlü, Meydankapı, Yakacık, Sehrince, Yukarıyarımca, Huzurlu, Sütlüce, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı, Uluağaç, Balkır, Tekneli, Yardımlı, Yayvandoruk, Şükürali, Yolgider, Çolpan, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Bellitaş, Avlak, Ağcıl, Savacık, Tantana, Çatalhurma, Kılıçlı, Doruç, Aslankuyusu bölgelerine,
Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükminare, Aşağıyakınyol, Büyüktürbe, Çepkenli, Öztaş, Bozyazı, Arın, Oğulcuk, Göktaş, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Duran, Yünlüce, Tekdal, Zeytindalı, Aşağı Yeşilova, Selahaddin Eyyubi, Yukarıyakınyol, Yaygılı, Giyimli, Öncüler, Buğdaytepe, Varlıalan, Kökenli, Toytepe, Bükdere, Gürgelen, Balkat, Algılı, Diriliş, Gazlıkuyu, Çiftçiler, Miyanlı, Buldum, Bulgurlu, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Alkanlı, Kurucuk, Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen, Rüştiye, Seldek, Şimaliye, Argaç, Savaşan, Gürlüce, Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen bölgelerine,
Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Uluhan, Ulubağ, Oğulbey bölgelerine,
Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine Akmağara, Şuayipşehri, Bellitaş, Büyüktürbe, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Uğraklı, Koruklu, Akkeçi, Sütlüce, Çatalhurma, Tahılalan, Selahaddin Eyyubi, İbni Teymiye, Kökenli, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Küplüce bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Yeni, Göktepe, Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı bölgelerine,
Yarın 14.55-18.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Küptepe, Doğukent, Eskihan, Çağa, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Aşlıca, Güllice, Keçikıran, Ayvanat, Şirinkuyu bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyüksergen, Bozyokuş, Uludüz, Küçükziyaret, Üveçli, Kapucu, Büyükziyaret, Orta Bostancı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Şırnak, Burç, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Nergizli, Bakımlı, Üçgül, Türkeli, Dinçkök, Arıtır, Altınbaşak, Abalar, Şahinli, Akkese, Kırbalı, Çiftekuyu, Tepedüzü, Ulaklı, Çiftçiler, Akçataş, Sayoba, Beğrük, Eşkin, Ekindöver, Çiftçiler, Sayoba, Yolbilen, Kurtulmuş, Tanyeli, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.