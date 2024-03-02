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Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek mask
Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek
Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek
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DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Geçittepe, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı seyitören, bulancak, avlak, biris, kabacık, soğukkuyu, arıkök, argıncık, üçdirek, mülkören, kındırali, tunalı, altınlı, karakaş, küçüktülmen, demircik, örcünlü, yeşil ova, kesmetaş, kabacık, dutluca, taşan, seyitören, soğukkuyu, gökören, hisarlar, baltaş, saluc, kepirce, arıkök, argıncık, üçdirek, bulancak, yaslıca, mülkören, kındırali, tunalı, altınlı, buğluca, eskin, karapınar, konuksever, avlak, bağlıca, karakaş, biris, çakmaklı, yavuz selim, kırmızıpınar, yeşil ova, çatak, yavuz selim, kırmızıpınar, gölbaşı, fevzi çakmak bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Karatepe, Büyükmutlu, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Kemerli, Sözeri, Ceylan, Kururoğlu, Yazgüneşi, Esvetoğlu, Yenişehir, Karahisar, Altıntepe, Aşağıyazıcı, Yukarıyazıcı, Diktaş, Uluhan, Sarıtaş, Denizci, Yeşilköy, Halime, Engelli, Büyükmutlu, Kolağası, Göktepe, Küçükmutlu, Diktaş, Uluhan, Kızlarsarayı, Süleymaniye, Şehit, Çalıcık, Karatepe, Ayaklı, Malta, Kavurga, Kemerli, Sözeri, Yeşilalıç, Esvetoğlu, Gellegöç, Yenişehir, Ayaklı, Büyükbardakçı, Malta, Gürpınar, Yıldız, Yazgüneşi, Sufra, Gellegöç, Büyükçaylı, Yenişehir, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Ensar, Turgut Özal, Seydo Atilla, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, Özbek, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet, Adnan Menderes, 15 Temmuz, Ulucami bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Bozköy, Örcünlü, Köksüren, Büyükalanlı, Küçükalanlı, Hacılı, Kocaali, Yuvacık, Büyükhan, Uğraklı, Koruklu, Baykuş, Yukarıbeydaş, Üzerlik, Şahinalan, Özlü, Gözeller, Küçükdüzlük, Güngören, Olgunlar, Büyükdüzlük, Selman, Banarlı, Alacalı, Aydüştü, Aydınlar, Bozceylan, Hazreti İmambakır, Selalmaz, Ünlü, Meydankapı, Yakacık, Sehrince, Yukarıyarımca, Huzurlu, Sütlüce, Kırmıtlı, Kabataş, Çağbaşı, Uluağaç, Balkır, Tekneli, Yardımlı, Yayvandoruk, Şükürali, Yolgider, Çolpan, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Bellitaş, Avlak, Ağcıl, Savacık, Tantana, Çatalhurma, Kılıçlı, Doruç, Aslankuyusu bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükminare, Aşağıyakınyol, Büyüktürbe, Çepkenli, Öztaş, Bozyazı, Arın, Oğulcuk, Göktaş, Parapara, Tahılalan, Aşağıyarımca, Ahmetkara, Dayanıklı, Tozluca, Duran, Yünlüce, Tekdal, Zeytindalı, Aşağı Yeşilova, Selahaddin Eyyubi, Yukarıyakınyol, Yaygılı, Giyimli, Öncüler, Buğdaytepe, Varlıalan, Kökenli, Toytepe, Bükdere, Gürgelen, Balkat, Algılı, Diriliş, Gazlıkuyu, Çiftçiler, Miyanlı, Buldum, Bulgurlu, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Alkanlı, Kurucuk, Kap, Apalı, Sultantepe, Ambartepe, Köprülük, Hancığaz, Abdurrahmandede, Çamurlu, Büyükhan, Akçamescit, Külünçe, Asya, Kısas, Altıntepe, Yeşiltepe, Yeniköy, Boydere, Konuklu, Şeyhçoban, Perşembe, Kepirli, Oğulbey bölgelerine,

Şanlıurfa Ceylanpınar Eyyübiye Akçakale Bozova Siverek Suruç Viranşehir ve Harran etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Halfeti ilçesine Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen, Rüştiye, Seldek, Şimaliye, Argaç, Savaşan, Gürlüce, Siyahgül, Dutluca, Fıstıközü, Sütveren, Özmüş, Fırat, Cumhuriyet, Yeşilözen bölgelerine, 

Yarın 12.00-14.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine Uluhan, Ulubağ, Oğulbey bölgelerine, 

Yarın 14.00-16.00 saatleri arasında Harran ilçesine Akmağara, Şuayipşehri, Bellitaş, Büyüktürbe, Göktaş, Büyüktaşlıca, Başkaragöz, Uğraklı, Koruklu, Akkeçi, Sütlüce, Çatalhurma, Tahılalan, Selahaddin Eyyubi, İbni Teymiye, Kökenli, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Küplüce bölgelerine, 

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Yeni, Göktepe, Üçkuyu, Yeni, Gölebakan, Mantarlı, Aşağıçatak, Aslanlı, Arınık, Doğrular, Sucuhan, Kepirkucak, Bölükbaşı, İncirli, Buğur, Kuskunlu, Özbaş, Taşlı bölgelerine,

Yarın 14.55-18.30 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Küptepe, Doğukent, Eskihan, Çağa, Göğerçin, Söylemez, Gürakar, Aşlıca, Güllice, Keçikıran, Ayvanat, Şirinkuyu bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyüksergen, Bozyokuş, Uludüz, Küçükziyaret, Üveçli, Kapucu, Büyükziyaret, Orta Bostancı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu, Şırnak, Burç, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü, Nergizli, Bakımlı, Üçgül, Türkeli, Dinçkök, Arıtır, Altınbaşak, Abalar, Şahinli, Akkese, Kırbalı, Çiftekuyu, Tepedüzü, Ulaklı, Çiftçiler, Akçataş, Sayoba, Beğrük, Eşkin, Ekindöver, Çiftçiler, Sayoba, Yolbilen, Kurtulmuş, Tanyeli, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Dicle Elektrik Dağıtım

02 Mar 2024 - 11:46 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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