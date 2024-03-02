02 Mar 2024 - 11:19- Gündem

O kurum Batman ve Tunceli’yi uyardı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman ve Tunceli’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…