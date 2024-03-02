O kurum Batman ve Tunceli’yi uyardı

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar (Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı (Heybeli) bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Kavak, Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Rüzgarlı, Seki, Akyar, Kayalar, Gönüllü, Gürbüz, Kozlu, Başarköy, Kesiksu, Sargın, Çiçekli, Başova, Çukuryurt, Tutumlu, Düzmeşe, Yassıca, Bayırlı, Kavak, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu, Değirmenüstü, Yontukyazı bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cudi, Tilmerc, Bayındır, Petrol, Çamlıtepe, Korik, Kösetarla, Bayındır, Korik, Kösetarla, Girbereşik, Hilal, Çay, 19 Mayıs, Beşevler, Akbaş, Mirzabey, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Gedikler Köyü Alçılı Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.