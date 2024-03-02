Elazığ ve Bingöl yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Salı Baba Mahallesi, Gümüş Kavak Mahallesi, Kızılay Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Olgunlar Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Rüstem Paşa Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi, Nail Bey Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Hicret Mahallesi, Sürsürü Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Dallıbahçe Köyü Olgunlar Mezra, Aksaray Mahallesi, Sarayatik Mahallesi, Yemişlik Köyü Pürüntüz Mezra, İcadiye Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dedeyolu Köyü, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Kavaktepe Köyü Kavaktepe bölgelerine,
Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Gölpınar Mahallesi, Yenice Köyü, Bulgurcuk Köyü, Kalkankaya Köyü, Yeniköy Köyü, Yenice Köyü Yolcatı Mezra, Bahçecik Köyü, Altınoluk Köyü Söğütlü Mevkii, Kulundere Köyü, Yeniköy Köyü Kengerli Mezra bölgesine
Yarın 12.00-13.30 saatleri arasında Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik Köyü, Yeni Mahallesi, Kırkpınar Mahallesi, Gölpınar Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Karcı Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Merkez Mevkii, Üçgül Köyü Çobankaya Mevkii, Üçgül Köyü Merkez Mevkii, Güzeldere Köyü Gört Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.