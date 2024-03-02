Kahramanmaraş’ta 4 Adıyaman’da 1 ilçe etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 10.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çokyaşar Mahallesi Dedeömer Sokak, Karacasu Karaziyaret Mahallesi; 53040 ve 81066 nolu Sokaklar, Güzelyurt Mahallesi Bertizliler Sokakta Bulunan Özel Trafolu Müşterilere,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye ve Kumaşır Mahallelerinin bir kısmına,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi Toptancılar Mevkii’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Karacasu Ferhuş, Karacasu Karşıyaka ve Osmanbey mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Andırın ilçesine bağlı Alınoluk, Boztopraklı, Çiçekli, Yeşilyurt, Pınarbaşı ve Başdoğan mahallelerine,
Yarın 12.10 ila 15.10 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Tatlar ve Yeni mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Adıyaman’da:
Bugün 08.00 ila 15.00 saatleri arasında Çelikhan ilçesine bağlı Başpınar, Camii, Cumhuriyet, Fatih, M. Nedim Ökmen, Merkez, Yunus Emre ve Zafer, Mutlu, Soğukpınar, Eski Köy, Cat, Fatih, Korucak, Karagöl, Havinge, Karaçayır, Şahinbeyler, Aligür, Bozgedik, Gölbağı, Kalecik, Taşdamlar, Bozgedik, Çamlıyayla, Aktaş, İnönü, Koyuncular Köyleri ve Pınarbaşı Beldesi ile özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.