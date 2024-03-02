Diyarbakır için uyarı verildi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çakıltaşı, Yukarıharım, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Aşağıdolay, Bahçe, Serçeler, Başören, Ağıllı, Koğuk, Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli, İsapınar, Kamberli, Kurudere, Tepe, Başören, Koğuk, Yenice, Aygeçti, Şahintepe, Kopmaz, Bozçalı, Ahmetli, Karacık, Köprüköy, Yukarısalat, Sarıköy, Arapkent, Aşağıoba, Kavuşak, Eymir, Hasköy, Öncülü, Çukurbaşı, Aktepe, Akçomak, İncirtepe, Şekerören, Bölümlü, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Ambar, Sarıtoprak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Yoğun, Bayat, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Kartaltaşı, İkiçeltik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Uzunbahçe, Boğazören, Kuyuluhöyük, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Halkapınar, Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş, Cumhuriyet, Özgider, Kuruyazı, Göktepe, Gürses, Solmaz, Ekinveren bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Ormançayı bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Sergenli, Meydan, Gündüz, Bahçedere, Koruköy, Gündoğuran, Yukarıhaydan, Kırkkuyu, Bahşilar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Pekmezciler, Bozoba, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Kulaçtepe bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Barış, Körhat, Yeniköy, Bağcılar, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Fırat, Peyas, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kaledibi, Ecemiş, Örtülü bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Tekel, Mescit bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Nefirtaş, Özekli, Çayırlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Sati, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.