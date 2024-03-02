Niğde ve Kayseri yarın dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi, Şeker Mahallesi, Kaynarca Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi, Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi, Devlet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Gümüşler Beldesi; Eski Gümüş Mahallesi bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi, Hürriyet Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 10.00 ila 18.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’ne,
“Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Garipçe, Küllü, Karahüyük, Üçkuyu, Tahirinli, Bahçesaray, Bahçelievler mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.