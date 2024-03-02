02 Mar 2024 - 11:06- Gündem

Niğde ve Kayseri yarın dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde ve Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…