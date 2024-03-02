2 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Cerrahpaşa Eczanesi Battalgazi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Eski devlet hastanesi karşısı)
24 saat açık
Cengiztopel Eczanesi Battalgazi
Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park Karşısı
24 saat açık
Yeşiltepe Eczanesi Yeşilyurt
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı Asm karşısı, Tektud Mevkii
24 saat açık
Şifa Eczanesi Yeşilyurt
Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı, İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 10/A
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.