- Sağlık

2 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Cerrahpaşa Eczanesi Battalgazi

 Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı (Eski devlet hastanesi karşısı)

24 saat açık

Cengiztopel Eczanesi Battalgazi

Cengiztopel Caddesi, Üçgen Park Karşısı

24 saat açık

Yeşiltepe Eczanesi Yeşilyurt

Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı Asm karşısı, Tektud Mevkii

24 saat açık

Şifa Eczanesi Yeşilyurt

Sanayi yanı, Verem Savaş karşısı, İlyas Mahallesi, Emirgan Caddesi, No: 10/A

24 saat açık”

 

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02 Mar 2024 - 10:58 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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