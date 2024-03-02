Malatya merkezli dev operasyonda 21 Milyon TL'lik vurgun ortaya çıktı

Soruşturmanın genişletilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 18 şüpheli şahsın, tutuklanan 4 şahıs ile birlikte hareket ettiği, 2018 ile 2021 yılları arasında adlarına yersiz ödemeler yaparak kamuyu 21 Milyon 316 bin 262 TL zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
MALATYA MERKEZLİ OPERASYON DÜZENLENDİ
Şahısların yakalanmalarına yönelik Malatya merkezli; İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli olmak üzere 6 ilde 20 adreste 27 Şubat 2024 ve 29 Şubat 2024 günlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında 17 şahıs yakalandı. 1 Mart 2024 günü çıkarıldıkları adli mercilerce V.B., M.B., H.B., A.B., O.B.Y, Y.M.K., C.A., F.Y., T.B.E., S.S.E., İ.Y. ve G.B. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.K., C.S., C.M., C.M. ve K.S.Ç isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dosya kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 12 şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 şahsın ise tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.