02 Mar 2024 - 10:45- Gündem G:

Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yarın gece saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimlerinin hafif sağanak ve yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bildirildi.

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi. Malatya genelinde hafta sonunun sağanak yağışlı geçeceği, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 5 derece kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü, “Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün, cumartesi ve pazar günlerinde şu şekilde olması bekleniyor:

BUGÜN

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, gecenin ilk saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 14 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, gecenin ilk saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 10 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, gecenin ilk saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 11 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, gecenin ilk saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, gecenin ilk saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 13 derece,

PAZAR

Merkez: Sağanak yağışlı 10 derece,

Akçadağ: Sağanak yağışlı 10 derece,

Arapgir: Sağanak yağışlı 8 derece,

Arguvan: Sağanak yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Sağanak yağışlı 10 derece,

Darende: Sağanak yağışlı 10 derece,

Doğanşehir: Sağanak yağışlı 7 derece,

Doğanyol: Sağanak yağışlı 9 derece,

Hekimhan: Sağanak yağışlı 8 derece,

Kale: Sağanak yağışlı 9 derece,

Kuluncak: Sağanak yağışlı 8 derece,

Pütürge: Sağanak yağışlı 7 derece,

Yazıhan: Sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Sağanak yağışlı 10 derece”

 

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02 Mar 2024 - 10:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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