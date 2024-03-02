Malatyalılar bu hafta sonu dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pirali, Gebeli, Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı, Aktaş, Günyüzü, Boğazlı, Onar, Selamlı, Yukarıyabanlı, Aşağıyabanlı, Ortayabanlı Mezra mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Dedeköy, Düztarla, Üçdeğirmen, Tepebaşı, Çanakçı, Sarıot, Kaleköy, Salkımlı, İkizpınar, Bentköy, Darıpınar, Erdemli, Mahmut Dursun mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli, Sultanlı, Karabük, Kızılhisar, Bahçelievler mahallelerine,
Bugün 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran, Çayköy, Pazarcık mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kömekavak, Oluklu, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Sahilköy, Karapınar, Suçatı, Gözene, Kırlangıç, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Eskiköy, Kuyulu, Aydınlar, Görgü, Gölpınar mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Mehmetakif, Yeni mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Yeni, Doğuş mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Zaviye, Hacıderviş, Heyiketeği, İbrahimpaşa, Sandıkkaya mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Çörmü Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.