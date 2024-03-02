Konteynerde cem ibadetini gerçekleştirmede zorlandıklarını belirten Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz, havaların ısınması ile birlikte meydan cemi yapmaya başlayacaklarını kaydetti. Meydan cemi hakkında da bilgi veren Topalcengiz, “Meydan cemi, cemevinde yapılan ibadetin açık alanda yapılmasıdır. Artık konteynerimizin önündeki alanda haftada bir veya 15 günde bir meydan cemleri yapacağız. Cemevimiz yapılıncaya kadar canlarımızla, dostlarımızla beraber olacağız” dedi.

6 Şubat tarihli depremlerin ardından konteynerde hizmet vermeye başlayan derneklerden biri olan Ali Kapısı Derneğinin çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Kapısı Derneği olarak Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile vatandaşlara psiko-sosyal destek hizmeti vermeye başladıklarını kaydeden Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz, dernek olarak deprem sonrası süreçte vatandaşlarımıza bir nebze de olsa faydalı olabilmeyi hedeflerinin altını çizdi.

“PSİKO-SOSYAL DESTEK BİRİMİMİZ VAR”

Ali Kapısı Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz,

“Derneğimizin bulunduğu Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Çarşısı’nda gençlik odamız var, psiko-sosyal destek birimimiz var. Burada Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Aile Danışmanlık ve Destek hizmeti veriliyor. Salı ve Perşembe günleri öğle 13.00-13.30 ile akşam 16.00 arası burada psikologlarımız, rehber uzmanlarımız ve sosyologlarımız hizmet veriyorlar. Deprem travması yaşayan vatandaşlarımızla iletişim kuruyorlar, destek olmaya çalışıyorlar. Ayrıca ergenlik dönemindeki gençlerimize de destek oluyorlar ve aile koçluğu hizmeti veriyorlar. Önemli olan deprem aşamasında toparlanırken vatandaşlarımıza bir nebze faydalı olabilmek”

şeklinde konuştu.

“MEYDAN CEMLERİ YAPACAĞIZ”

Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisinde inşa edilecek olan Cemevinin çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Topalcengiz,

“Cemevimizin temel kazma aşaması tamamlandı ve şu anda resmi işlemlerimiz devam ediyor. Konteynerde cem yapamıyoruz ama sohbetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kısmet olursa havalar ısınmaya başlıyor. Artık konteynerimizin önündeki alanda haftada bir veya 15 günde bir meydan cemleri yapacağız. Cemevimiz yapılıncaya kadar canlarımızla, dostlarımızla beraber olacağız. Hizmetlerimizi yürütmeye çalışacağız”

ifadelerine yer verdi.

“YER ZEMİN İLE GÖK KUBBE ARASINDA”

Meydan cemi hakkında da bilgi veren Topalcengiz,

“Meydan cemi, cemevinde yapılan ibadetin açık alanda yapılmasıdır. Bakara Suresi'nin 22. ayetinde der ki ‘Yeryüzüne döşek gökyüzünü semavatı size kubbe yarattık. Bulutlar var eyledik, yağmurlar yağdırdık. Nebatat da rızıklanın diye’ tarife bakarsanız Cenabı Hakk'ın ayeti kerimesinde böyle bir ifade var. Onun için yer olması şart değil, yer zemin ile gök kubbe arasında cem ibadetimizi, Hakk'a yönelişimizi yapıyoruz”

dedi.

“ÇATI VE KLİMA SIKINTISI VAR”

Son olarak Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Çarşısı’ndaki esnafların sıkıntılarına ilişkin bir açıklama yapan Topalcengiz,

“Şu anda esnaflarımızın çatı ve klima sıkıntısı var. Yağmurda ve karda konteynerler akıtma yapabiliyor. Çünkü bu konteynerler alelacele yapıldı gerekli izolasyon yok. Ayrıca yazın çok sıcak oluyor. Onun için burada esnaflarımızın klima talepleri var bu konuda da yetkililerimizden destek bekliyoruz”

diye konuştu.