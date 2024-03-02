Malatya'da akıl almaz iddia! Konteynerler kiraya mı veriliyor?

6 Şubat tarihli depremlerin ardından Malatya’da esnafların yaşadığı sorun ve sıkıntılar bir türlü dinmek bilmiyor. Yaşadıkları sorun hakkında bilgi veren esnaf Erdem Koç, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.
Yenihamam Mahallesi’nde esnaflık yapan Erdem Koç, bulundukları alana yıkım kararının çıkmasının ardından Emekliler Parkında konteynerde hizmet vermeye başladı.
“DÜKKANI BOŞALTIYORUZ”
Kira ödeyecek güçleri olmadığı için konteyneri boşaltmaya başladıklarını dile getiren esnaf Koç,
“ Bize, ‘Size konteyner verilecek’ diyerek iş yerimizi yıktılar. Daha önce Yenihamam Mahallesi’nde esnaflık yapıyordum orada kiracıydık. Orası yıkılınca Emekliler Parkına geldik. Konteynerde hizmet vermeye başladık, bir sürü masraf yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkileri gelerek bizlere bu konteynerlerin mal sahiplerine verildiğini ve konteynerleri mal sahiplerine teslim etmemiz gerektiğini ya da kira ödemesi yapmamız gerektiğini ifade ettiler. Şimdi mal sahipleri bizden kira ödememizi istiyor ama bizim bunu karşılamaya gücümüz yok, iş potansiyelimiz düştü, siftah yapamadan dükkanı kapatıyoruz. Şu anda da dükkanı boşaltıyoruz, bize en başta bu konteynerin dükkan sahiplerine verileceği söylenmedi, düzenimizi kurduk ondan sonra söylediler ve şu anda konteyneri mal sahiplerine teslim etmek zorundayız. Gerçekten mağduruz, yetkililerden yardım bekliyoruz”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.