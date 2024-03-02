02 Mar 2024 - 09:49- Gündem

Malatya'da akıl almaz iddia! Konteynerler kiraya mı veriliyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin, şimdilerde konteynerde hizmet veren esnaflara, konteynerlerin mal sahiplerine verildiğini belirtmesi üzerinde mal sahipleri esnaflardan konteynerleri boşaltmalarını ya da kira ödemeleri talebinde bulunuyorlar, esnaflar ise ne yapacağını bilmiyor.