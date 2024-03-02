Hatay’da pazar günü bu cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 3 Mart 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri şöyle:
Bakım Çalışması
Tarih: 03.03.2024
Saat: 09:00 - 12:00
Etkilenen Cadde / Sokaklar: tabakhane 2, e5 karayolu, eski iskenderun yolu 1, bilmez, e-5 karayolu 34, e-5 karayolu 14, e-5 karayolu 25
Bakım Çalışması
Tarih: 03.03.2024
Saat: 10:00 - 16:00
Etkilenen Cadde / Sokaklar: Abalaklı 12, Abalaklı, Abalaklı 1, Abalaklı 3, Abalaklı 13, Abalaklı 5, Abalaklı 8, Abalaklı 6, Abalaklı 7, Telbizek, Alaybeyli 2, Telbizek 2, Telbizek 3, Telbizek 1, Alibeyçağıllı 6, Alibeyçağılı, Alibeyçağıllı 2, Alibeyçağıllı 4, Balarmudu, Balarmudu 2, Balarmudu 15, Balarmudu 17, Balarmudu 12, Balarmudu 3, Balarmudu 18, Balarmudu 21, Balarmudu 19, Balarmudu 6, Balarmudu 20, Balarmudu 10, Balarmudu 4, Balarmudu 9, Balarmudu 11, Bektaşlı 7, Bektaşlı 4, Köyiçi, Murtluk, Uçkun, Bektaşlı 1, Ortaoba, Bektaşlı 8, Bektaşlı 2, Bektaşlı 10, Mangal, Bektaşlı 3, Bektaşlı 9, Ceylanlı 1, Ceylanlı 88, Ceylanlı 97, Ceylanlı 51, Ceylanlı 83, Ceylanlı 11, Ceylanlı 64, Ceylanlı 59, Ceylanlı 91, Ceylanlı 84, Ceylanlı 24, Ceylanlı 46, Ceylanlı 55, Ceylanlı 92, Ceylanlı 38, Ceylanlı 40, Ceylanlı 87, Ceylanlı 56, Ceylanlı 81, Ceylanlı 82, Ceylanlı 31, Aa, Ceylanlı 77, Ceylanlı 69, Ceylanlı 27, Alan Çayırlık, Eşmişek, Kaş, Ceylanlı 100, Karataş, Ceylanlı 62, Ceylanlı 49, Ceylanlı 58, Ceylanlı 65, Ceylanlı 93, Ceylanlı 53, Ceylanlı 48, Ceylanlı 89, Ceylanlı 22, Ceylanlı 19, Köseler 1, Ceylanlı 23, Ceylanlı 18, Ceylanlı 17, Ceylanlı 21, Alan Merkez, Ceylanlı 15, Ceylanlı 30, Ceylanlı 86, Ceylanlı 94, Ceylanlı 96, Ceylanlı 302, Ceylanlı 322, Ceylanlı 71, Ceylanlı 47, Ceylanlı 29, Ceylanlı 25, Ceylanlı 32, Emirler, Ceylanlı 12, Ceylanlı 33, Ceylanlı 321, Ceylanlı 3, Ceylanlı 13, Ceylanlı 10, Ceylanlı 16, Ceylanlı 8, Ceylanlı 28, Çataltepe, Çataltepe 1, Çataltepe 7, Çataltepe 4, Çataltepe 2, Çataltepe 6, Çataltepe 12, Gökçeoğlu, Dedeçınar, Dedeçınar 1, Gökçeoğlu 1, Güzelce, Güzelce 2, Güzelce 1, Ilıkpınar 8, Ilıkpınar, Ilıkpınar 11, Ilıkpınar 10, Ilıkpınar 9, Ilıkpınar 1, Hocanın Çiftliği, Beş Evler, Kamışlar, Kamışlar 2, Karaçağıl 1, Karaçağıl 14, Karaçağıl 17, Karaçağıl 7, Karaçağıl, Karaçağıl 3, Karaçağıl 6, Arpalı, Karaçağıl 4, Karaçağıl 18, Karaçağıl 9, Karaçağıl 11, Karaçağıl 8, Arpalı 1, Karaçağıl 2, Karaçağıl 5, Karaelmaslı, Karaelmaslı 2, Karaelmaslı 4, Karaelmaslı 1, Dağınık Evler, Karamağara 8, Karamağara 4, Karamağara 12, Karamağara, Kıyı, Karamankaşı 2, Karamankaşı, Karamankaşı 1, Kodallı 8, Kodallı 1, Kodallı 3, Kodallı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.