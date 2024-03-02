02 Mar 2024 - 09:31- Gündem

Hatay’da pazar günü bu cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay'da 3 Mart 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatleri şöyle: