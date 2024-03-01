01 Mar 2024 - 23:55 - Gündem

Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

Tüm Türkiye'deki doğal gaz abonelerinin fatura bedellerinin 150 TL artacağı yönündeki iddialara Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından cevap geldi.