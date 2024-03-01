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Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

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Tüm Türkiye'deki doğal gaz abonelerinin fatura bedellerinin 150 TL artacağı yönündeki iddialara Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından cevap geldi.

Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı? mask
Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?
Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?
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Tüm Türkiye'deki doğal gaz abonelerinin fatura bedellerinin 150 TL artacağı yönündeki iddialara Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından cevap geldi.

Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

BOTAŞ, mart ayında mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı kullanılan gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

İŞTE O AÇIKLAMA

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada,

“Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ‘Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında’ herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır”

denildi.

Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

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01 Mar 2024 - 23:55 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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