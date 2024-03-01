Doğal gaz faturaları 150 TL artacak mı?

Tüm Türkiye'deki doğal gaz abonelerinin fatura bedellerinin 150 TL artacağı yönündeki iddialara Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından cevap geldi.
BOTAŞ, mart ayında mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı kullanılan gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.
İŞTE O AÇIKLAMA
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada,
“Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ‘Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında’ herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır”
denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.