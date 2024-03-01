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Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

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Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca 11 cumhurbaşkanı gördü. Halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu sayı 12’ye ulaşıyor. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu? Malatya’nın bu konudaki durumu ne?

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu? mask
Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?
Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?
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Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca 11 cumhurbaşkanı gördü. Halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu sayı 12’ye ulaşıyor. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu? Malatya’nın bu konudaki durumu ne?

CUMHURBAŞKANLARI VE GÖREV SÜRELERİ

Mustafa Kemal Atatürk - Görev Süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

İsmet İnönü - Görev Süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Celal Bayar - Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Cemal Gürsel - Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Cevdet Sunay - Görev Süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Fahri Korutürk - Görev Süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Kenan Evren - Görev Süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Turgut Özal - Görev Süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Süleyman Demirel - Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Ahmet Necdet Sezer - Görev Süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Abdullah Gül - Görev Süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Recep Tayyip Erdoğan - 2014 – görevi devam ediyor

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI NEREDE DOĞDU?

Mustafa Kemal Atatürk - Selanik

İsmet İnönü - İzmir (Aslen Malatyalı)

Celal Bayar - Bursa

Cemal Gürsel - Erzurum

Cevdet Sunay - Erzurum

Fahri Korutürk - İstanbul

Kenan Evren - Manisa

Turgut Özal - Malatya

Süleyman Demirel - Isparta

Ahmet Necdet Sezer - Afyonkarahisar

Abdullah Gül - Kayseri

Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul

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01 Mar 2024 - 23:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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