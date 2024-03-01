Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca 11 cumhurbaşkanı gördü. Halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu sayı 12’ye ulaşıyor. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu? Malatya’nın bu konudaki durumu ne?
CUMHURBAŞKANLARI VE GÖREV SÜRELERİ
Mustafa Kemal Atatürk - Görev Süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938
İsmet İnönü - Görev Süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950
Celal Bayar - Görev Süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960
Cemal Gürsel - Görev Süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966
Cevdet Sunay - Görev Süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973
Fahri Korutürk - Görev Süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980
Kenan Evren - Görev Süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989
Turgut Özal - Görev Süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993
Süleyman Demirel - Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000
Ahmet Necdet Sezer - Görev Süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007
Abdullah Gül - Görev Süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014
Recep Tayyip Erdoğan - 2014 – görevi devam ediyor
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI NEREDE DOĞDU?
Mustafa Kemal Atatürk - Selanik
İsmet İnönü - İzmir (Aslen Malatyalı)
Celal Bayar - Bursa
Cemal Gürsel - Erzurum
Cevdet Sunay - Erzurum
Fahri Korutürk - İstanbul
Kenan Evren - Manisa
Turgut Özal - Malatya
Süleyman Demirel - Isparta
Ahmet Necdet Sezer - Afyonkarahisar
Abdullah Gül - Kayseri
Recep Tayyip Erdoğan - İstanbul
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.