01 Mar 2024 - 23:25 - Gündem

Türkiye cumhurbaşkanları nerede doğdu?

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihi boyunca 11 cumhurbaşkanı gördü. Halen cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu sayı 12’ye ulaşıyor. Peki, hangi cumhurbaşkanı nerede doğdu? Malatya’nın bu konudaki durumu ne?