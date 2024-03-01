Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Konut sayıları günden güne düşüyor “38 bin daireye ne oldu?”

Hak sahiplerine teslim edilecek konut sayılarının günden güne düştüğünü belirten Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın 108 bin bağımsız konut yapılacak Malatya’da bu rakamın İçişleri Bakanı'nın gelmesiyle 80 bine düştüğünü, Çevre ve Şehircilik Bakanının gelmesi ile de 70 bine düştüğünü kaydetti. Aydın, “38 bin daireye ne oldu? Bunu açıklayan yok. 108 binden 70 bine düştük” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445224/konut-sayilari-gunden-gune-dusuyor-38-bin-daireye-ne-oldu



Malatya’da sıra dışı güçlendirme şok etti!

Malatya’da, 6 Şubat depremlerinde evi çöken Bülent Menge, tahtalarla güçlendirdiği evinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Depremlerden önemli ölçüde etkilenen illerin başında gelen Malatya’da bin 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapı da ya ağır hasar aldı ya da yıkıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19440421/malatyada-sira-disi-guclendirme-sok-etti



O kıyameti unutamıyorlar

İkiz depremlerin ardından bir yıl geçse de büyüklüğüyle, uğrattığı zarar ve verdiği can kaybıyla insanların hafızasında yer etmeye devam ediyor. Bu depremlerle birlikte yerle bir olan Malatya’da evlerini kaybeden vatandaşlar kente kurulan geçici konteyner merkezlerinde yaşamlarımı idame ettirirken, 6 Şubat’ta yaşadıkları o kıyameti bir türlü unutamıyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19444874/o-kiyameti-unutamiyorlar



Ramazan ayı kapıda Malatya’da önlem alınmalı!

Ramazan ayı öncesinde gıda fiyatlarının daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar bu konuda mutlaka önlem alınmasını isterken, Tüketici Danışmanı Ali Düzova bu konu hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundu. Düzova, “Zaten yeterince fiyatlar yüksek. Bir de Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlar yükselirse tüketicinin beli tamamen kırılacak” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19444984/ramazan-ayi-kapida-malatyada-onlem-alinmali



Esnaf yorgun üzgün umutsuz

Depremlerin ardından müşterilerinin kaybolduğunu ifade eden ayakkabıcı esnafları Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka tarafında kurulan konteyner çarşıya kimsenin gelmediğini ve iş yapamadıklarını ifade ediyorlar. Konteynerlerde ticaretin olmadığını söyleyen esnaf Şenol Bardakçı, “Siftahsız gelip gidiyoruz. Depremden sonra müşterilerimiz kayboldu. Gelen giden yok. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz, bizim tekrar canlanabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445071/esnaf-yorgun-uzgun-umutsuz



Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mart 2024 Çarşamba günü deprem şehri Malatya’ya gelerek program gerçekleştireceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında ağır hasar alan Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmesi, bir dizi temas ve incelemede bulunması bekleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445106/cumhurbaskani-erdogan-malatyaya-geliyor



Doğu Ekspresi, 3 saatlik Malatya molası verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’ hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “‘Ankara-Diyarbakır’ seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak” diyerek, önemli bilgiler paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19445994/dogu-ekspresi-3-saatlik-malatya-molasi-verecek