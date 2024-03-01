Kızıltepe'de cinayet şüphesi: Gencin Almanya'daki ölümü araştırılıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Almanya'ya giden ve 11 Ekim 2023'te kaybolan Hogır Alay'ın ölümüyle ilgili şok edici gelişmeler yaşanıyor.
Almanya'da bir ağaca asılı şekilde bulunan Alay'ın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek memleketi Kızıltepe ilçesinde defnedildi. Ancak Alay'ın ailesi, ölümün şüpheli olduğunu düşünerek cenazenin otopsi edilmesi için Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Başvuru sonucunda, Hogır Alay'ın mezarı açılarak cenazesi otopsi için çıkarıldı. Kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla cenaze, yarın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Bu süreçte Almanya'da da başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Hogır Alay'ın ölümüyle ilgili merak edilen detaylar ve şüphelerin netleşmesi için yapılan bu adımlar, ailenin ve toplumun taleplerini karşılamak adına önem taşıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.