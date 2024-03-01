Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0

Trendyol Süper Lig’in 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 beraber kaldı.
Maçtan dakikalar
33. dakikada Yasin Özan’ın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Oğulcan Çağlayan’ın ceza yayının sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Haris Hajradinovic’in pasında ceza yayında topu alan Oğulcan Çağlayan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
52. dakikada Ben Ouanes’in sağ kanattan ortasında arka direkte defanstan seken topu alan Oğulcan Çağlayan’ın penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
69. dakikada Haris Hajradinovic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde alan Kenneth Omeruo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin ağından dışarı çıktı.
80. dakikada Murat Paluli’nin sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta arka direkte Claudio Winck rakibinden önce araya girip topu kornere gönderdi.
88. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Fode Koita’nın vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında tekrar topu alan Koita’nın vuruşunda Jackson Porozo meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Jackson Porozo, Yasin Özcan, Sadiku (Gökhan Gül dk. 65), Aytaç Kara, Ben Ouanes (Rochinha dk. 77), Haris Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Mamadou Fall dk. 65), Nuno Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Zai, Yunus Emre Gedik, Selim Dilli, Samuel Bastien
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek Turgunboev (Hakan Arslan dk. 90+4), Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ (Charisis dk. 84), Queensy Menig (Fode Koita dk. 68), Cektas (Samba Camara dk. 90+4), Rey Manaj
Yedekler: Nikolic, Emrah Başsan, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak, Roman Kvet
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kartlar: Claudio Winck, Rochinha (Kasımpaşa), Achilleas Poungouras (Sivasspor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.