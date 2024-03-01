- Yaşam

İşte en az tamir gören otomobil markaları

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Her otomobil sahibi, aracının az tamir ihtiyacı olmasını ister. Ayrıca her otomobil alacak olan da az tamir görmüş sağlam araç almak ister. Peki, hangi otomobil markaları az tamir görüyor? İşte cevabı…

İşte en az tamir gören otomobil markaları mask
İşte en az tamir gören otomobil markaları
İşte en az tamir gören otomobil markaları
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Her otomobil sahibi, aracının az tamir ihtiyacı olmasını ister. Ayrıca her otomobil alacak olan da az tamir görmüş sağlam araç almak ister. Peki, hangi otomobil markaları az tamir görüyor? İşte cevabı…

İşte en az tamir gören otomobil markaları

Türkiye’de her geçen gün otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. Otomobil aldıktan sonra onun masrafı ile uğraşmak ise ayrı bir dert. Her otomobil sahibi, aracının az tamir ihtiyacı olmasını ister. Ayrıca her otomobil alacak olan da az tamir görmüş sağlam araç almak ister. Peki, hangi otomobil markaları az tamir görüyor?

İşte en az tamir gören otomobil markaları

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu. CarMD’nin paylaştığı bilgiler, en az tamir gören 5 otomobil markasını ortaya çıkardı.

MAZDA

Verilen bilgilere göre, en az tamir gören otomobil markalarının ilk sırasında Mazda var.

İşte en az tamir gören otomobil markaları

TOYOTA

Mazda markasını ikinci sırada Toyota marka otomobiller takip ediyor.

İşte en az tamir gören otomobil markaları

ACURA-HYUNDAİ

Ayrıca üçüncü sırada Acura, dördüncü sırada Hyundai marka otomobiller bulunuyor.

İşte en az tamir gören otomobil markaları

HONDA

Son sırada Honda marka otomobiller bulunurken, diğer otomobil markalarıyla ilgili bir bilgi ise yok.

İşte en az tamir gören otomobil markaları

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01 Mar 2024 - 21:50 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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