İşte en az tamir gören otomobil markaları

Her otomobil sahibi, aracının az tamir ihtiyacı olmasını ister. Ayrıca her otomobil alacak olan da az tamir görmüş sağlam araç almak ister. Peki, hangi otomobil markaları az tamir görüyor? İşte cevabı…
Türkiye’de her geçen gün otomobil almak biraz daha zorlaşıyor. Otomobil aldıktan sonra onun masrafı ile uğraşmak ise ayrı bir dert. Her otomobil sahibi, aracının az tamir ihtiyacı olmasını ister. Ayrıca her otomobil alacak olan da az tamir görmüş sağlam araç almak ister. Peki, hangi otomobil markaları az tamir görüyor?
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu. CarMD’nin paylaştığı bilgiler, en az tamir gören 5 otomobil markasını ortaya çıkardı.
MAZDA
Verilen bilgilere göre, en az tamir gören otomobil markalarının ilk sırasında Mazda var.
TOYOTA
Mazda markasını ikinci sırada Toyota marka otomobiller takip ediyor.
ACURA-HYUNDAİ
Ayrıca üçüncü sırada Acura, dördüncü sırada Hyundai marka otomobiller bulunuyor.
HONDA
Son sırada Honda marka otomobiller bulunurken, diğer otomobil markalarıyla ilgili bir bilgi ise yok.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.